В Белгородской области ввели режим ЧС регионального уровня

В Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По его словам, обстановка в области по-прежнему является крайне сложной и напряженной. Чиновник отметил, что регион ежедневно подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), из-за чего страдают мирные жители и дома.

«Поэтому принимаем решение с сегодняшнего дня на всей территории Белгородской области с целью дополнительной защиты населения, с целью оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим объявить чрезвычайную ситуацию регионального уровня с последующим обращением в правительственную комиссию с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию на федеральном уровне», — сказал губернатор.

12 августа в Краснояружском районе Белгородской области была объявлена эвакуация и запрет на въезд. Глава района Андрей Миськов назвал запрет на въезд «вынужденной временной мерой», которая необходима, чтобы обезопасить жизни и здоровье граждан.

9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее сообщалось, что пострадавшим жителям Белгородской области хотят увеличить компенсации.