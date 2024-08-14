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Блиновская не погасила долги перед приставами

Блогерша Блиновская не погасила долги перед приставами до начала суда

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Григорий Сысоев/РИА Новости

«Королева марафонов» Елена Блиновская не погасила свои долги перед судебными приставами до начала судебного разбирательства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Савеловский суд Москвы в среду начнет рассмотрение дела Блиновской по существу.

Сообщается, что приставы намерены взыскать с Блиновской два исполнительских сбора по 1000 рублей, а также неоплаченный штраф ГИБДД в размере 500 рублей.

По данным следствия, Блиновская с помощью супруга уклонилась от уплаты налогов на сумму 906 миллионов рублей. Часть из этих средств, а именно 716 миллионов рублей, была легализована.

Кроме того, следствие утверждает, что Блиновская незаконно использовала электронные платежные средства двух подконтрольных ей юридических лиц, осуществляя платежи без ведома их генеральных директоров для легализации денег.

Отдельное уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере возбуждено в отношении ее супруга, Алексея Блиновского. Он объявлен в федеральный розыск за отсутствие на допросах и отказ от ознакомления с материалами дела. В настоящее время он находится в зоне СВО.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года по обвинению в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей и легализации денежных средств. Она была помещена под домашний арест, но позже следствие предъявило ей обвинения по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу за нарушение условий домашнего ареста.

Ранее долг «королевы марафонов» вырос на 1,2 миллиона рублей.

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