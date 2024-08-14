В суде вновь начался процесс о махинациях с поставкой медтехники министерству обороны

В Басманном районном суде Москвы началось новое рассмотрение уголовного дела о хищении почти 400 млн рублей, совершенных при закупках министерством обороны медицинского оборудования во время пандемии. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Обвинения в хищении предъявлены бывшему заместителю директора ФГУП «Главное военное строительное управление №4» Ларисе Леонтьевой и известному дизайнеру и модельеру одежды Ферутдину Закирову. Обвиняемые должны были поставить военному ведомству аппараты искусственной вентиляции легких, а вместо них продали министерству обороны по завышенной стоимости приборы для улучшения качества сна.

Леонтьева и Закиров свою вину не признают. Их защита подала несколько ходатайств, требуя вернуть материалы дела в прокуратуру для устранения ошибок и нарушений законодательства.

В настоящее время обвиняемые находятся на свободе, им установлен запрет определенных действий.

Первоначально дело рассматривалось в Мещанском суде, затем его подсудность была изменена, и материалы передали в Басманный суд. Судебный процесс шел почти год, после чего дело для устранения недостатков было возвращено в Генпрокуратуру.

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