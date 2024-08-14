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Автомобиль в Калининграде выехал на тротуар и сбил пять пешеходов

УМВД: в Калининграде автомобиль выехал на тротуар и сбил пять человек

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УМВД России по Калининградской области

В результате ДТП в Калининграде на улице Черняховского пострадали пять человек. Об этом сообщает официальный Telegram-канал УМВД России по Калининградской области.

Авария произошла 13 августа около 22:00 (23:00 мск). По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes, не справившись с управлением, выехал на тротуар и сбил пешеходов. В результате аварии трое пострадавших, получивших тяжелые и средние травмы, были госпитализированы, а двоим назначено амбулаторное лечение.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, устанавливая все обстоятельства и причины случившегося.

Известно, что 33-летний водитель Mercedes ранее уже имел административные правонарушения по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения). После медицинского освидетельствования он будет доставлен в отдел полиции.

Также недавно произошел другой случай наезда на пешеходов. Водитель из Калининграда протащил ребенка на капоте машины после ДТП.

Ранее на Урале нашли детей, которые сломали женщине руку и ногу, врезавшись в нее на самокате.

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