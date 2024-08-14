Крымчанину назначили обязательные работы за интимную переписку с 15-летней девочкой

Крымчанину назначили наказание за интимную переписку с 15-летней школьницей из Красноярского края. Об этом сообщается на сайте Ялтинского городского суда.

Местный житель познакомился с несовершеннолетней во «ВКонтакте», когда от скуки просматривал аккаунты девушек. 56-летний мужчина решил написать понравившейся ему жительнице Минусинска, которая вскоре назвала ему свой настоящий возраст.

Однако это не остановило ялтинца. Он продолжил переписываться с подростком и стал склонять ее к обсуждению «непристойных тем эротического характера». В отношении мужчины возбудили дело о ненасильственных развратных действиях. На суде обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном.

«Суд назначил холостяку наказание в виде трехсот часов обязательных работ. Осужденному было разъяснено, что в случае уклонения от отбывания обязательных работ они будут заменены принудительными работами или лишением свободы», — сказано в сообщении.

Ранее россиянин притворялся подростком и растлевал девочек в сети.