Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили, чем и для кого опасно незаконное подключение к чужому Wi-Fi

Юрист Хаминский: чужой Wi-Fi могут использовать для совершения преступлений

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Сейчас получило широкое распространение такое явление, как неправомерное подключение к частным сетям Wi-Fi. Это вызвано тем, что пользователи небрежно относятся к защите своей сети и зачастую не ставят соответствующую защиту, рассказал «Газете.Ru» руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский.

«В связи с малозначительностью ущерба для пользователей уголовная ответственность за это вряд ли возможна», — объяснил он.

Однако, по словам юриста, такие незаконные подключения создают неудобство для пользователей, падает скорость интернета, зависают мультимедийные устройства и так далее.

«Кроме того, пользователям частных сетей Wi-Fi нужно иметь в виду, что получая доступ к их интернету, злоумышленники могут использовать такой канал для совершения преступлений в сфере защиты компьютерной информации. При этом при расследовании таких преступлений выяснится, что был использован ip-адрес обычного пользователя, и ему придется доказывать, что к преступлениям он не имел отношения», — подчеркнул специалист.

Эффективным способом предупреждения незаконного доступа к частному Wi-Fi может являться просветительская работа со стороны операторов интернета, которые предоставляют пользователям соответствующее оборудование.

«Необходимо разъяснять, что защита сети является обязательной, сеть не должна быть открытой, а пароль от нее нельзя предоставлять бесконтрольно третьим лицам», — резюмировал Хаминский.

Ранее эксперт рассказал, сколько стоит создать мобильное приложение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами