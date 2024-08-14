Россиян предупредили, чем и для кого опасно незаконное подключение к чужому Wi-Fi

Сейчас получило широкое распространение такое явление, как неправомерное подключение к частным сетям Wi-Fi. Это вызвано тем, что пользователи небрежно относятся к защите своей сети и зачастую не ставят соответствующую защиту, рассказал «Газете.Ru» руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский.

«В связи с малозначительностью ущерба для пользователей уголовная ответственность за это вряд ли возможна», — объяснил он.

Однако, по словам юриста, такие незаконные подключения создают неудобство для пользователей, падает скорость интернета, зависают мультимедийные устройства и так далее.

«Кроме того, пользователям частных сетей Wi-Fi нужно иметь в виду, что получая доступ к их интернету, злоумышленники могут использовать такой канал для совершения преступлений в сфере защиты компьютерной информации. При этом при расследовании таких преступлений выяснится, что был использован ip-адрес обычного пользователя, и ему придется доказывать, что к преступлениям он не имел отношения», — подчеркнул специалист.

Эффективным способом предупреждения незаконного доступа к частному Wi-Fi может являться просветительская работа со стороны операторов интернета, которые предоставляют пользователям соответствующее оборудование.

«Необходимо разъяснять, что защита сети является обязательной, сеть не должна быть открытой, а пароль от нее нельзя предоставлять бесконтрольно третьим лицам», — резюмировал Хаминский.

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