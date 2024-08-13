Старшеклассников на Украине будут учить обращению с оружием

С сентября старшеклассники на Украине начнут изучать обновленный курс «Защита Украины», в рамках которого они будут обучаться обращению с оружием, управлению беспилотниками и основам «информационной войны». Об этом сообщает украинское издание «Страна».

По информации издания, новый курс будет одинаковым для всех учащихся, независимо от пола. В десятых классах акцент будет сделан на основы управления и планирования, а также на вооружение и военную технику. Ученики пройдут стрелковую подготовку и научатся ориентироваться на местности.

В одиннадцатом классе внимание будет уделено военным технологиям, информационной войне, оказанию медицинской помощи и защите гражданского населения в кризисных ситуациях. В теоретической части будут рассмотрены такие темы, как «Роль НАТО», «Как реализовать свои таланты в обороне Украины», «Что такое оборонное сознание» и «Почему выполнение воинского долга важно для национальной и личной безопасности».

Издание также сообщает, что в практической части обучения одиннадцатиклассники будут изучать огнестрельное оружие, управление беспилотниками, радиообмен, медицинскую помощь и тактику ведения боя.

18 июня Владимир Зеленский подписал законопроект о введении начальной общевойсковой подготовки для школьников и студентов. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 22 мая сообщил, что парламент принял этот законопроект, который предполагает введение предмета «Защита Украины» в образовательные учреждения страны.

Ранее власти Украины решили реформировать курс школьной истории с упором на украиноцентричность.