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Суд Петербурга принял к рассмотрению жалобу Невзоровых на конфискацию имущества

В Петербурге суд рассмотренит жалобу Невзоровых на конфискацию имущества

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Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал две апелляционные жалобы на решение, согласно которому журналист Александр Невзоров (признан в РФ иностранным агентом) и его супруга Лидия Невзорова были признаны экстремистским объединением и лишены имущества. Об этом пишет ТАСС.

Одна из жалоб была подана «представителем», однако не уточняется, кто именно из сторон выступает в роли представителя. Жалоба была зарегистрирована 5 августа 2024 года и оставлена без движения 9 августа 2024 года.

Вторая жалоба поступила от административного ответчика, от супругов Невзоровых. Она была принята к рассмотрению, но дата слушаний пока не известна. В карточке дела указано, что для предоставления возражений установлен срок до 23 августа 2024 года.

Иск против Невзоровых был подан прокурором Санкт-Петербурга в начале мая в защиту интересов государства и неопределенного круга лиц. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме по ходатайству прокуратуры, так как в процессе должны были быть оглашены персональные данные ответчиков и документы с банковской тайной.

Октябрьский районный суд признал Невзоровых экстремистским объединением и по решению от 2 июля 2024 года обратил их имущество в доход Российской Федерации.

Ранее Яна Троянова (признана в РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстремистов ) была внесена в список террористов и экстремистов.

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