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Россиянин отобрал годовалого сына у жены и не пустил ее к нему на день рождения

Россиянин отказывается возвращать годовалого сына жене после ссоры

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Телеграм-канал «Amur Mash»

Житель подмосковного Протвино забрал маленького сына у жены и запретил ей видеться с ребенком, несмотря на решение суда. Об этом пишет Amur Mash.

Как рассказала Telegram-каналу мать мальчика Кристина, ее муж Илья не вернул ребенка после прогулки 31 мая. Перед этим между супругами произошел разлад, и Кристина ушла из дома вместе с вещами и сыном. Однако Илья не захотел делить его вместе с женой, и в полиции женщине помочь не захотели.

Уже месяц Кристина не видела ребенка, которому 12 августа исполнился год. Мать на день рождения сына не пустили, хотя на руках у родительницы было решение суда, согласно которому ребенок должен остаться с ней.

«Эти месяцы ожидания, это так тяжело. Это просто невыносимо...Печально, что можно вот так оторвать ребенка у матери, и никто тебе не поможет. Всем будет все равно», — пожаловалась женщина.

Она говорит, что обращается во всевозможные инстанции, но пока безрезультатно.

Ранее в Воронеже отец похитил собственную дочь у бывшей жены.

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