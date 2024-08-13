Казахстанского хореографа едва не наказали из-за видео, где он танцевал на каблуках

В Казахстане полиция не стала возбуждать дело в отношении хореографа, который танцевал на каблуках в рекламном ролике. Об этом пишет издание Inbusiness.

Недавно известный в Павлодаре танцор Аман Аубакиров снялся в рекламе одного из местных заведений. В видео он исполнил танец на высоких каблуках, что вызвало неоднозначную реакцию. Некоторые пользователи потребовали, чтобы полиция проверила хореографа, и правоохранители пришли к нему прямо во время занятий в танцевальной студии.

Аубакиров заверил стражей порядка, что подозрения насчет его принадлежности к ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) беспочвенны, но для того, чтобы доказать свою непричастность к пропаганде движения, молодому человеку пришлось написать объяснительную. В ней он подчеркнул, что выступление, ставшее скандальным, носило исключительно художественный характер и было записано в рекламных целях.

В пресс-службе департамента полиции Павлодарской области заметили, что по результатам проверки никаких обвинений хореографу решили не предъявлять. Тем не менее сам Аубакиров утверждает, что ему выписали штраф за мелкое хулиганство.

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