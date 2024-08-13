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Казахстанского хореографа едва не наказали из-за видео, где он танцевал на каблуках

На хореографа из Павлодара пожаловались из-за его танца на каблуках

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black.waaay/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Казахстане полиция не стала возбуждать дело в отношении хореографа, который танцевал на каблуках в рекламном ролике. Об этом пишет издание Inbusiness.

Недавно известный в Павлодаре танцор Аман Аубакиров снялся в рекламе одного из местных заведений. В видео он исполнил танец на высоких каблуках, что вызвало неоднозначную реакцию. Некоторые пользователи потребовали, чтобы полиция проверила хореографа, и правоохранители пришли к нему прямо во время занятий в танцевальной студии.

Аубакиров заверил стражей порядка, что подозрения насчет его принадлежности к ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) беспочвенны, но для того, чтобы доказать свою непричастность к пропаганде движения, молодому человеку пришлось написать объяснительную. В ней он подчеркнул, что выступление, ставшее скандальным, носило исключительно художественный характер и было записано в рекламных целях.

В пресс-службе департамента полиции Павлодарской области заметили, что по результатам проверки никаких обвинений хореографу решили не предъявлять. Тем не менее сам Аубакиров утверждает, что ему выписали штраф за мелкое хулиганство.

Ранее московского дворника выдворить из страны за пропаганду ЛГБТ.

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