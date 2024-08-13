Новые автомобили Lada Granta в Египте продают вдвое дешевле, чем в России

Стоимость нового автомобиля Lada Granta 2024 года выпуска в Египте составляет 285-370 египетских фунтов, что в российских рублях составляет примерно 535–695 тысяч рублей. Такое предложение публикует египетский филиал ближневосточной площадки YallaMotor.

На официальном сайте российского «АвтоВАЗа» минимальная стоимость данной модели составляет 699 тысяч рублей. Однако это если речь идет о машине без подушек безопасности. В Египте же продаются автомобили с двумя такими подушками.

В России стоимость такого автомобиля составляет минимум 1,022 миллиона рублей. Таким образом, в Египте авто продается вдвое дешевле, чем на своей исторической родине.

До этого в рамках ПМЭФ-2024 состоялась мировая премьера нового автомобиля Lada Iskra. Представил автомобиль глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Модель будет представлена в кузове седан, универсал и универсал Cross, сообщал он.

Ранее в Белоруссии Lada стали на 300 тысяч рублей дешевле, чем в России.