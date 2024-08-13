Жительница Кургана с заболеванием сердца вызвала скорую и прождала ее три часа

В Кургане скорая помощь почти три часа добиралась до пациентки с заболеванием сердца. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам местной жительницы, на днях ей понадобилась медицинская помощь из-за резкого ухудшения самочувствия. Оператор предупредил женщину, что в городе работают всего две специальные кардиологические бригады, а вызовов очень много, поэтому ей придется ждать несколько часов. Она согласилась и стала 32-й в списке ожидающих. Медики приехали к пациентке спустя три часа и оказали ей помощь на дому, госпитализация ей, как уточняется, не потребовалась.

Источник агентства подтвердил, что в городе действительно работают лишь две кардиологические и две реанимационные бригады. Помимо того, ежедневно на смене находятся еще около 30 линейных бригад, однако в некоторых случаях из-за дефицита кадров на вызовы ездит всего один медик, а в автопарке БСМП есть машины, которые находятся на ремонте.

В департаменте здравоохранения Курганской области заявили, что они не получали соответствующих обращений, но примут меры к ответственным сотрудникам, «если информация подтвердится».

Ранее многодетная мать перенесла ампутацию из-за того, что медики не оказали ей помощь после укуса собаки.