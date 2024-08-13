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Русская туристка назвала варианты для отдыха в Турции «за копейки»

Туристка из России назвала способ отдохнуть в Турции «за копейки»

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Shutterstock

Россиянка рассказала о возможности отдохнуть в Турции максимально выгодно. Список самых бюджетных мест она опубликовала в Дзен-канале «Из Турции О Турции».

Одним из выгодных направлений является Ривьера, расположенная неподалеку от Антальи. Там можно позволить себе бюджетный номер в отеле по системе «все включено».

Отличным вариантом также является город Дидим. Он не слишком популярен среди туристов, поэтому можно будет отдохнуть дешевле. При этом там есть красивые пляжи и уникальные достопримечательности.

Самые красивые закаты, по словам автора блога, можно увидеть в городе Кушадасы.

Как рассказывал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, этим летом в Турции отдохнут порядка 7 млн жителей России. Это направление является лидером среди зарубежных направлений для отдыха граждан РФ.

Конкурентами этого направления являются Таиланд и Египет — по итогам года там отдохнут примерно по 1,7 млн российских туристов.

Ранее россиянам рассказали, чем можно заменить отдых в Турции.

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