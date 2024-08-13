Экс-сотрудники стартапа кандидата в вице-президенты США пожаловались на условия труда

Бывшие работники обанкротившегося сельскохозяйственного стартапа AppHarvest, инвестором которого являлся кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс, рассказали о невыносимых условиях труда на предприятии. Об этом сообщает CNN.

Критика сотрудников прозвучала на фоне заявлений Вэнса об экономическом процветании США, а также необходимости «встать на защиту» американского бизнеса и создании рабочих мест «там, где он вырос».

По словам экс-работника AppHarvest Энтони Моргана, перейдя на работу по сбору томатов с местного завода автомобильных запчастей, его зарплата сократилась. Сначала график работы был приемлемым, медицинские пособия выше, чем у других работодателей. Но через несколько месяцев труда менеджеры поставили более высокие производительные нормы, а компания сократила расходы, в частности, на медицинские пособия. Мужчину уволили после того, как он взял отпуск по медицинским показаниям, из-за полученной на производстве травмы.

Другая бывшая сотрудница компании Шелби Хестер подтвердила слова Моргана о госпитализации работников из-за симптомов теплового удара.

До этого Джей Ди Вэнс заявил, что при администрации Дональда Трампа в стране «всем будет лучше».

Ранее в Германии оценили потенциал Вэнса в урегулировании украинского конфликта.