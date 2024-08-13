Россиянин протаранил военкомат на грузовике, чтобы попасть на СВО после ссоры с женой

На Алтае мужчина поссорился с супругой и протаранил ворота военкомата на грузовике, чтобы попасть на СВО. Об этом сообщает Управление по обеспечению деятельности мировых судей региона.

По информации управления, инцидент произошел в селе Павловск. Пьяный россиянин поссорился с женой и заявил, что уйдет на СВО. Женщина зацепилась за эти слова и взяла мужчину «на слабо».

После этого муж россиянки пошел в гараж, выпил два стакана спиртного, сел за руль грузовика и поехал к военкомату. Он протаранил ворота военного комиссариата и проник на территорию, чтобы выполнить данное супруге слово. Однако когда дежурившие там сотрудники ППС потребовали у мужчины выйти из автомобиля, он попытался скрыться. Одному из сотрудников пришлось применить табельное оружие, чтобы задержать злоумышленника.

В отношении россиянина составили два административных протокола по статьям о невыполнении требования уполномоченного лица о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения и потреблении наркотических средств. Мужчину оштрафовали суммарно на 34 тысячи рублей и лишили его права управлять транспортом на срок в полтора года.

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