В Австралии прошел крестный ход в поддержку Курской области

В австралийском Сиднее прошел крестный ход в поддержку жителей Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу курской епархии.

«В Австралии состоялся крестный ход за победу России и в поддержку Курской области с участием чудотворной 800-летней Курской-Коренной иконы Божией Матери», — говорится в сообщении.

Участники крестного хода призвали руководство Русской православной церкви вернуть икону на Курскую землю для отражения наступления ВСУ.

До этого британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис говорил, что атака ВСУ на территорию Курской области привела к обрушению фронта для украинской армии.

По словам британского эксперта, ВСУ на поле боя несут тяжелые потери.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области.

Ранее в Госдуме оценили возможность дополнительной мобилизации.