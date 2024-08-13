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Рассмотрение иска приставов к экс-владельцу ЧЭМК отложено

Заседание суда по иску о взыскании недвижимости у экс-владельца ЧЭМК отложено

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Shutterstock

Рассмотрение иска приставов об изъятии недвижимости у экс-владельца промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрия Антипова отложено до 5 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство уточняет, что служба судебных приставов обратилась в Арбитражный суд Челябинской области 22 мая. В иске говорилось о том, что в рамках исполнительного производства следует наложить взыскание на недвижимое имущество, принадлежащее Юрию Антипову — земельные участки в Челябинске и Сосновском районе Челябинской области. Заседание суда состоялось 13 августа, теперь рассмотрение дела перенесено на 5 сентября.

14 марта Генеральная прокуратура РФ обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с требованием взыскать с бывших владельцев Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) крупную сумму, расцененную как неосновательное обогащение. В исковом заявлении Генпрокуратура просила суд солидарно истребовать с Юрия Антипова, Людмилы Антиповой, Михаила Антипова и АО «Компания Эталон» в пользу государства 25 млрд 830 млн 654 тыс. рублей 81 копейку.

Ранее экс-владельцам ЧЭМК не удалось оспорить взыскание имущества на 105 млрд рублей.

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