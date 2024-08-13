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Мужчину, подозреваемого в изнасиловании и жестоком убийстве девочки в Чапаевске, арестовали

В Чапаевске арестовали подозреваемого в изнасиловании и убийстве девочки

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В Чапаевске суд арестовал мужчину, который подозревается в изнасиловании и жестоком убийстве двухлетней девочки. Об этом сообщает 63.RU.

По информации издания, суд постановил заключить подозреваемого под стражу. Мужчина пробудет под арестом до 10 октября текущего года.

До этого стало известно, что двухлетняя девочка была изнасилована и жестоко убита в городе Чапаевске Самарской области. Предварительно, злоумышленник увидел оставшегося без присмотра ребенка во дворе жилого дома и увел ее в заброшенное здание, которое располагается рядом. Там он изнасиловал малолетнюю и нанес ей множество травм.

После произошедшего ребенка доставили в реанимацию, где врачи попытались спасти девочке жизнь, однако та скончалась от полученных повреждений. По словам тети погибшей, у нее были сломаны конечности, разорваны половые органы, а также сломан копчик.

Ранее тетя рассказала, как ее двухлетнюю племянницу изнасиловали и убили.

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