Волонтеры «Чистой Арктики» собрали более 90 тонн отходов на Чукотке

Волонтеры проекта «Чистая Арктика» собрали более 90 тонн отходов на Чукотке, сообщили организаторы.

Уборки прошли сразу в двух городах — Анадыре и Певеке. На очистку территории вышли 160 человек. Экспедиция длилась неделю.

В столице Чукотского автономного округа 70 волонтеров привели в порядок тундровую зону – прилегающую к автодороге территорию у водохранилища на реке Казачка. Они собрали 3,4 тонны отходов. В основном это металлолом и бытовой мусор.

«Эта экспедиция является сложной, потому что связана с дальним перелетом. Но она знаковая, так как Чукотский автономный округ – это самое восточное место нашей страны. Уверена, у волонтеров, которые здесь побывали, впечатления останутся на всю жизнь», – рассказала руководитель волонтерских групп общественного экологического проекта «Чистая Арктика» Анастасия Фатерина.

Также волонтеры провели уборку береговой зоны в Певеке. Они собрали порядка 40 кубометров твердых коммунальных отходов и 85,5 тонны металлолома.

Цель проекта «Чистая Арктика» – очистка арктических территорий от отходов, образовавшихся в результате интенсивного освоения Арктики в советский период, с участием волонтеров не только из России, но и других стран. За 3 сезона убрано почти 12000 тонн отходов. Участие в проекте приняли 6000 тысяч волонтеров.