Подросток спрыгнул с набережной во Владивостоке, чтобы впечатлить друзей, и не выплыл

Во Владивостоке 15-летний подросток спрыгнул с городской набережной, чтобы впечатлить друзей, и ушел под воду. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на Юбилейном пляже. Юноша отдыхал там в компании друзей и решил произвести на них впечатление, спрыгнув с пирса в воду в месте, запрещенном для купания. Совершив прыжок, на поверхность он так и не выплыл.

Заметив пропажу подростка, его друзья обратились за помощью в правоохранительные органы. На место прибыли сотрудники экстренных служб, к поискам несовершеннолетнего подключили вертолет. Спасти юношу не удалось.

До этого девятилетний мальчик в карьере под Петербургом поплыл за игрушками, которые отнесло от берега, и не выплыл. Ребенок находился на пляже с матерью.

Ранее подростка унесло течением на реке в Башкирии.