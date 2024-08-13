В Ленобласти сварщик запутался в проволоке во время работы и получил удар током

В Киришском районе Ленинградской области устанавливаются обстоятельства несчастного случая со сварщиком, мужчина упал и запутался в проволоке. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Кусинском сельском поселении. Во время сварочных работ по изготовлению печи для производства угля 31-летний мужчина упал и запутался в проволоке, которая была заправлена в сварочный аппарат.

Пострадавшего ударило током в шею, спасти его не удалось. По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства несчастного случая.

До этого сообщалось, что в Златоусте мужчину ударило током, когда он проводил техническое обслуживание линии электропередач. Он получил разряд током в шесть тысяч вольт, после чего повис на страховочном ремне на высоте десяти метров. Прибывшие на место специалисты экстренных служб отключили подачу электричества на данном участке, сняли пострадавшего с электроопоры с помощью альпинистского снаряжения и передали его бригаде скорой, мужчина госпитализирован в отделение реанимации.

Ранее рабочий в Истре выжил после удара током в 10 тысяч вольт.