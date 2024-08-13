Российские школьники едва не попали под поезд, пытаясь помешать его движению

В Нижегородской области машинист грузового поезда предотвратил травмирование детей на путях. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Как рассказали в РЖД, машинист грузового поезда Дмитрий Радостин, проезжая перегон Сережа – Черемас, вовремя применил экстренное торможение, когда заметил на рельсах детей. По словам машиниста, они бегали по путям и накладывали на рельсы посторонние предметы, что могло спровоцировать серьезное происшествие.

После осмотра состояния поезда, мужчина продолжил двигаться по маршруту.

До этого в Ярославской области девятилетний мальчик попал под тепловоз и выжил. Инцидент произошел на станции Кострома-Новая Северной железной дороги, школьник получил травму головы, его забрали в больницу.

Ранее поезд сбил женщину с ребенком на северо-востоке Москвы.