Фитнес-эксперт объяснил, нужно ли отдыхать от тренировок в отпуске

Во время отпуска стоит дать организму отдохнуть от тренировок, чтобы не допустить состояния перетренированности и избавиться от накопленной усталости. Об этом «Москве 24» рассказал фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский.

«Если вы занимались без перерыва больше трех--шести месяцев, дать отдохнуть организму от избыточных нагрузок от семи до десяти дней — не просто физиологическая, но и психологическая необходимость. Это даст возможность полностью восстановиться мышечной ткани, центральной-нервной системе. Что, в свою очередь, скажется на улучшении результата при возврате к регулярным занятиям после отпуска», — сказал эксперт.

При этом совсем отказываться от физических нагрузок не стоит, чтобы сохранить результат, уточнил он. Вместо этого можно сменить вид нагрузки. Например, тем, кто посещает тренажерный зал, можно плавать или гулять, отметил Каневский.

Фитнес-тренер Евгений Мосалев до этого говорил, что возвращаться к тренировкам после летнего отпуска нужно аккуратно, чтобы не навредить здоровью. Он порекомендовал для начала выполнять легкое кардио на дорожке, эллипсе или каких-то аналогичных тренажерах типа велосипеда или грибного тренажера. По его словам, это позволит подготовить сердечно-сосудистую систему к более интенсивной нагрузке, а также приведет в тонус мышцы, суставы и связки.

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