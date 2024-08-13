На плато Ай-Петри появился новый арт-объект Сбера

На плато Ай-Петри в Крыму открыли арт-объект «Шепот гор», сообщает пресс-служба Сбера.

В церемонии открытия принял участие президент, председатель правления Сбера Герман Греф.

Арт-объект в виде двух лиц, смотрящих друг на друга, символизирует единство Крымских и Уральских гор. В центре скульптурной композиции находится человек, символизирующий продолжение природы.

Скульптура выполнена из металла, искусственного и натурального камня.

Арт-объект создан благодаря партнерству Сбера, курорта Mriya Resort & SPA, а также правительств Республики Крым, Свердловской и Челябинской областей. «Шепот гор» — одна из 10 уникальных композиций, которые будут подарены Крыму различными территориальными банками Сбербанка.