Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Часть беженцев из Курской области отправят в Запорожскую область

Смирнов: жителей курского приграничья разместят в санаториях Запорожской области

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

Жителей приграничных районов Курской области, которые подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), разместят в санаториях Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«В ближайшее время будут укомплектованы первые рейсы для доставки людей в пункты временного размещения Запорожской области», — написал он.

Для размещения людей будут использовать здравницы, находящиеся на побережье Азова от Бердянска до Кирилловки. Кроме того, Смирнов сообщил, что в Курскую область приехали запорожские волонтеры, которые будут оказывать помощь жителям на месте.

«Запорожская область – регион, который имеет огромный опыт как в военных действиях, так и в волонтерской работе, и этот опыт может помочь нам», — добавил Смирнов.

До этого сообщалось, что за прошедшие сутки сотрудники МЧС эвакуировали более 2 тыс. жителей приграничных районов Курской области, которая подверглась атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в России обвинили США в помощи при разработке операции ВСУ в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами