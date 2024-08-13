Часть беженцев из Курской области отправят в Запорожскую область

Жителей приграничных районов Курской области, которые подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), разместят в санаториях Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«В ближайшее время будут укомплектованы первые рейсы для доставки людей в пункты временного размещения Запорожской области», — написал он.

Для размещения людей будут использовать здравницы, находящиеся на побережье Азова от Бердянска до Кирилловки. Кроме того, Смирнов сообщил, что в Курскую область приехали запорожские волонтеры, которые будут оказывать помощь жителям на месте.

«Запорожская область – регион, который имеет огромный опыт как в военных действиях, так и в волонтерской работе, и этот опыт может помочь нам», — добавил Смирнов.

До этого сообщалось, что за прошедшие сутки сотрудники МЧС эвакуировали более 2 тыс. жителей приграничных районов Курской области, которая подверглась атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в России обвинили США в помощи при разработке операции ВСУ в Курской области.