Сибиряк пошел в магазин за пивом, разбил 20 бутылок и напал на продавщиц

В Новосибирске поход в алкомаркет обернулся для местного жителя задержанием. Об этом сообщили в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия».

Инцидент произошел вечером 12 августа. Будучи в состоянии алкогольного опьянения сибиряк решил сходить за добавкой спиртного. В магазине он упал на паллеты с пивом и разбил 20 бутылок. На помощь ему пришли две продавщицы. Это не понравилось мужчине, и он проявил агрессию: одну женщину толкнул, а другую ударил по лицу. Работники торгового зала воспользовались тревожной кнопкой. На место приехали бойцы группы быстрого реагирования, которые задержали дебошира и передали его полицейским.

Ущерб, причиненный нарушителем, в магазине оценили в 3700 рублей.

До этого другой житель Новосибирска попытался украсть бутылку виски, избил прохожих и стрелял сигаретами.

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