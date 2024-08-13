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Сибиряк пошел в магазин за пивом, разбил 20 бутылок и напал на продавщиц

В Новосибирске мужчина пошел за пивом, разбил 20 бутылок и напал на кассиров

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Агентство безопасности ГВАРДИЯ/VK

В Новосибирске поход в алкомаркет обернулся для местного жителя задержанием. Об этом сообщили в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия».

Инцидент произошел вечером 12 августа. Будучи в состоянии алкогольного опьянения сибиряк решил сходить за добавкой спиртного. В магазине он упал на паллеты с пивом и разбил 20 бутылок. На помощь ему пришли две продавщицы. Это не понравилось мужчине, и он проявил агрессию: одну женщину толкнул, а другую ударил по лицу. Работники торгового зала воспользовались тревожной кнопкой. На место приехали бойцы группы быстрого реагирования, которые задержали дебошира и передали его полицейским.

Ущерб, причиненный нарушителем, в магазине оценили в 3700 рублей.

До этого другой житель Новосибирска попытался украсть бутылку виски, избил прохожих и стрелял сигаретами.

Ранее челябинец устроил дебош в спа-салоне, когда у него не получилось оплатить услугу.

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