Родителям объяснили, как наладить режим дня у ребенка перед учебным годом

Перед учебным годом важно определить с ребенком, в какие часы он будет делать уроки, играть, есть, гулять и ложиться спать. Такой совет в интервью РИАМО дала педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Александра Кузовкова.

«Рекомендуется, чтобы время подъема и отхода ко сну ежедневно было одинаковым. Это же правило касается регулярности приемов пищи, — придерживайтесь установленного времени для завтрака, обеда и ужина. Помните, что ужин должен быть легким», — сказала специалист.

Она посоветовала планировать активную деятельность в первой половине дня, а во второй заниматься более спокойными делами.

До этого Кузовкова перечислила ритуалы, которые помогут ребенку заснуть. Чтение доброй сказки, по ее словам, помогает успокоить ум, купание в теплой ванне способствует расслаблению мышц, спокойные разговоры создают атмосферу уюта и безопасности.

Психолог также порекомендовала за два часа до отбоя не использовать гаджеты и не смотреть телевизор, поскольку синий свет от экранов подавляет выработку мелатонина — гормона, ответственного за регулирование сна.

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