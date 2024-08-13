Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России за неделю заболеваемость COVID-19 выросла почти на 30%

Оперштаб: заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю выросла на 29,1%

close
100%
Максим Богодвид/РИА Новости

По данным Федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, за последнюю неделю заболеваемость COVID-19 в России выросла на 29,1%. Об этом пишет РИА Новости.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 7,01 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 29,1%», — сообщили в оперштабе.

Эксперты сообщили, что в 59 субъектах Российской Федерации наблюдается рост числа заболевших. При этом в 12 регионах этот показатель растет быстрее, чем в среднем по стране.

За прошедшую неделю в России было госпитализировано 1100 пациентов с коронавирусом. Это на 24% больше, чем на предыдущей неделе.

Также по сравнению с прошлой неделей на 12,7% выросло число выздоровевших — 8777 человек.

До этого сообщалось, что первые случаи заболевания новым штаммом коронавируса FLiRT (субвариант штамма Omicron) зарегистрировали на Украине.

Ранее российское подполье сообщило о зафиксированной в Николаеве вспышке неизвестной болезни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами