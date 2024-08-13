В России за неделю заболеваемость COVID-19 выросла почти на 30%

По данным Федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, за последнюю неделю заболеваемость COVID-19 в России выросла на 29,1%. Об этом пишет РИА Новости.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 7,01 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 29,1%», — сообщили в оперштабе.

Эксперты сообщили, что в 59 субъектах Российской Федерации наблюдается рост числа заболевших. При этом в 12 регионах этот показатель растет быстрее, чем в среднем по стране.

За прошедшую неделю в России было госпитализировано 1100 пациентов с коронавирусом. Это на 24% больше, чем на предыдущей неделе.

Также по сравнению с прошлой неделей на 12,7% выросло число выздоровевших — 8777 человек.

До этого сообщалось, что первые случаи заболевания новым штаммом коронавируса FLiRT (субвариант штамма Omicron) зарегистрировали на Украине.

Ранее российское подполье сообщило о зафиксированной в Николаеве вспышке неизвестной болезни.