Стало известно, кто повесил плакат с Паниным на свинье и с призывами к Украине

Плакат с призывом «Украина, вперед на Москву» на востоке столицы повесили активисты одного из патриотических проектов. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

На самом плакате изображен актер Алексей Панин, сидящий верхом на свинье и размахивающий резиновой игрушкой для взрослых и флагом Украины.

По данным Baza, таким образом активисты решили высмеять соответствующее высказывание Панина.

По их словам, аналогичные листовки появились не только в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, но и в Смоленске и Калуге.

До этого сообщалось, что плакат повесили утром 10 августа на заборе, который ограждает железнодорожные пути на Колодезной улице. Проезжающие мимо автомобилисты засняли происходящее, а также автомобиль нарушителей. С места нанесения рисунка мужчины уехали на синем Renault Logan.

Позднее плакат был оперативно снят сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее в Москве задержали женщину, написавшую «ГУР» на памятнике на Красной площади.