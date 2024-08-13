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На сайте «Миллион призов» начался сбор в поддержку Курской области

Москвичи смогут направить городские баллы на помощь жителям Курской области

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Rostislav_Sedlacek/Shutterstock/FOTODOM

На сайте «Миллион призов» открылся совместный с российским Красным Крестом сбор пожертвований пострадавшим жителям Курской области, сообщается на сайте mos.ru.

В рамках сбора москвичи могут потратить накопленные городские (зеленые) баллы программы лояльности «Миллион призов» и призовые (красные) баллы акции «Выбираем вместе 2024».

Баллы горожане получают за участие в проектах, среди которых «Активный гражданин», «Город идей» и другие.

Помощь окажут многодетным и малоимущим семьям, одиноким пожилым людям, лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям с различными заболеваниями, мигрантам, беженцам, вынужденным переселенцам, а также населению, пострадавшему при стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях.

Проект развивают Департамент информационных технологий города Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».

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