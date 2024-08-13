Автомобилист преследовал и избил подростка-самокатчика в Липецкой области

В Липецкой области автомобилиста обвинили в преследовании и избиении 14-летнего школьника на самокате. Об этом сообщает Telegram-канал «Липецкач».

По предварительной информации Telegram-канала, инцидент произошел 9 августа на Октябрьской улице в селе Красном. Мать мальчика утверждает, что мужчина на сером автомобиле двигался за ее сыном, ехавшим на самокате, от кафе «Уют». Когда он догнал школьника, то избил его. В результате несовершеннолетнего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами конечностей.

По словам женщины, якобы есть свидетель, который видел этот автомобиль, однако он не желает давать показания. Кроме того, есть запись с камеры видеонаблюдения, но на ней не видно номеров машины. Россиянка уверена, что ответственный за травмирование ее сына сейчас пытается замять дело, используя связи.

Ранее россиянин напал с битой на людей на детской площадке.