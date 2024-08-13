Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Петербурге

Самолет CRJ-100, летевший из Тамбова, совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково из-за задымления в багажном отсеке. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации источника, воздушное судно принадлежало авиакомпании «РусЛайн». Сигнал о происшествии отправил экипаж самолета. После посадки специалисты начали проверку судна, однако возгорания в отсеке не было обнаружено.

На борту самолета было 48 пассажиров. После посадки никому помощь не потребовалась.

Как сообщили «Газете.Ru» в пресс службе Пулково, аварийная ситуация при посадке самолета не декларировалась. Воздушное судно благополучно село в 11:38. На текущий момент аэропорт продолжает работать в штатном режиме.

До этого журнал People сообщил, что в Финиксе самолет American Airlines совершил экстренную посадку после того, как пассажиры заметили вшей, ползающих по волосам женщины. По информации издания, соседки пассажирки якобы увидели насекомых в ее волосах и сообщили об этом стюардессе. Затем пилоты решили прервать полет.

Ранее самолет совершил аварийную посадку из-за поссорившихся на борту супругов.