В Кузбассе вандалы разгромили десятки могил

В Кемеровской области вандалы разорили десятки могил на Центральном городском кладбище в городе Мыски. Полиция разыскивает злоумышленников, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД России.

Сразу несколько горожан обратились в правоохранительные органы с заявлением, что неизвестные разрушили памятники и ограждения на могилах их родственников. Полицейские, осмотрев место преступления, установили, что повреждено около 30 мест захоронений.

Сотрудники МВД устанавливают обстоятельства случившегося и просят местных жителей, которым что-либо известно и причастных к инциденту лицам, поделиться информацией с оперативниками.

До этого в Новосибирской области свиньи сбежали с фермы и разгромили могилы бойцов СВО.

Ранее в Северной Осетии местная жительница разгромила могилы бойцов СВО.