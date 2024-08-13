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В Кузбассе вандалы разгромили десятки могил

В Кемеровской области вандалы разгромили около 30 могил

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Телеграм-канал «Инцидент Кузбасс»

В Кемеровской области вандалы разорили десятки могил на Центральном городском кладбище в городе Мыски. Полиция разыскивает злоумышленников, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД России.

Сразу несколько горожан обратились в правоохранительные органы с заявлением, что неизвестные разрушили памятники и ограждения на могилах их родственников. Полицейские, осмотрев место преступления, установили, что повреждено около 30 мест захоронений.

Сотрудники МВД устанавливают обстоятельства случившегося и просят местных жителей, которым что-либо известно и причастных к инциденту лицам, поделиться информацией с оперативниками.

До этого в Новосибирской области свиньи сбежали с фермы и разгромили могилы бойцов СВО.

Ранее в Северной Осетии местная жительница разгромила могилы бойцов СВО.

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