Челябинские врачи спасли семилетнего мальчика, проглотившего несколько магнитов

В Челябинске врачи спасли ребенка, который проглотил несколько магнитов. Об этом во «ВКонтакте» сообщает пресс-служба ЧОДКБ.

По информации пресс-службы, семилетний мальчик поступил в медицинское учреждение с симптомами острого живота. Медики заподозрили у него аппендицит и приняли решение оперировать мальчика.

Однако во время операции стало ясно, что аппендицита у ребенка нет. У мальчика обнаружили гной в брюшной полости. Следующим, что заподозрили хирурги у пациента, был дивертикул Меккеля, но и это не было истинной причиной состояния малолетнего.

В результате хирурги обнаружили четыре магнита в месте, где тонкая кишка соединяется с толстой. Они слиплись между собой и вызвали перфорацию стенок кишечника в четырех местах, что привело к серьезному воспалению и перитониту.

Медики успешно извлекли инородные предметы и спасли ребенка. Мальчик три дня провел в реанимации и еще семь дней в отделении. После этого ребенка выписали домой.

Ранее врачи 4,5 часа спасали двухлетнего ребенка, проглотившего магнитные шарики.