Беженцам из Курской области пообещали отсрочку по кредитам

Центробанк РФ пообещал беженцам из Курской области до полугода отсрочки по кредитам. Об этом сообщает РИА Новости.

Эвакуированные из зоны ЧС в Курской области и других приграничных районах смогут подать заявку на отсрочку платежей, обратившись к кредитору. При этом банки обязаны рассматривать такие заявки в упрощенном порядке.

До этого первый заместитель премьер-министра РФ Денис Мантуров заявил, что эвакуированные из Курской области могут получить единовременную выплату размером 25 тыс. рублей.

9 августа Минцифры сообщило, что до окончания режима чрезвычайной ситуации в восьми районах Курской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при минусовом балансе. Подробности предоставления этих услуг жители могут узнать у своего оператора.

Ранее сообщалось, что из приграничных районов Курской области эвакуировали 121 тысячу жителей.