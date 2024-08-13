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Бывший сосед Зеленского обратился к нему из российского плена

Экс-сосед Зеленского призвал его обратить внимание на отношение к пленным в РФ

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Попавший в плен к добровольцам российского отряда «Невский» бывший сосед президента Украины Владимира Зеленского Юрий Даниленко передал ему привет. Видео с обращением, снятое бойцами отряда, оказалось в распоряжении РИА Новости.

В обращении Даниленко призвал сравнить отношение к украинским военнослужащим в плену ВС РФ и в самих Вооруженных силах Украины (ВСУ).

«С Владимиром Зеленским в одном дворе вырос, проживал, вырос. Землячки, 13 (адрес в городе Кривой Рог. — «Газета.Ru»), там проживал <...> Вова, смотри, какое отношение у людей и смотри, какое наше отношение», — заявил пленный.

Военнослужащий добавил, что командование ВСУ бросает украинцев «как пушечное мясо на отработку».

Даниленко сдался в плен и принес на себе к месту эвакуации истекающего кровью российского бойца. Он также рассказал, что при первой попытке сдаться в плен к ВС РФ получил очередь в спину от своих сослуживцев из ВСУ. С двумя пулевыми ранениями ноги он восемь дней прятался в погребе, рядом с которым встретил раненого российского бойца.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о приказе расстреливать на месте мирных жителей Курской области.

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