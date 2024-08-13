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Россиянка два года терпела боль от опухоли, и она разрослась до огромных размеров

В Балашихе спасли женщину, которая два года терпела боль от огромной опухоли

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Unsplash

Врачи Московского областного онкологического диспансера в Балашихе прооперировали женщину с огромной опухолью, которая долго не обращалась за медицинской помощью и терпела боль. Об этом сообщает Telegram-канал «Медицинская Россия».

По словам 85-летней пациентки, впервые сильные боли внизу живота она испытала два года назад. Вместо того, чтобы обратиться за помощью, она пила таблетки, так как боялась идти к врачам. В больницу женщина попала, когда боль не удавалось купировать, и у нее возникли проблемы с подвижностью. Медики диагностировали пенсионерке саркому тонкой кишки. За время бездействия пожилой женщины новообразование разрослось до 40 сантиметров в диаметре.

Женщине срочно провели операцию, на которой удалили опухоль, после чего назначили ей курс химиотерапии.

До этого врачи ХМАО удалили женщине опухоль весом с пятилетнего ребенка.

Ранее в Новгороде женщине удалили 40-литровую опухоль яичника.

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