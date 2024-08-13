В жилом доме в Улан-Удэ начался пожар после хлопка

В жилом доме в Улан-Удэ произошел хлопок, после которого в здании разгорелся пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ • Бурятия» со ссылкой на очевидцев.

По словам очевидцев, инцидент произошел на Ключевской улице. На опубликованных кадрах видно, что с верхних этажей здания идет сильное задымление. На место уже прибыли пожарные.

МЧС России пока не прокомментировало ситуацию.

Накануне в подмосковной Лобне произошел пожар в жилом доме площадью 200 квадратных метров. Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали открытое горение. Также пожарные успели спасти шесть человек, среди которых был ребенок. Еще трое пострадавших были госпитализированы.

До этого пожарные потушили горящие утеплитель и кровлю здания на юго-востоке Москвы. Сначала они локализовали пожар на площади в 300 квадратных метров, а позже полностью потушили.

Ранее в доме на западе Москвы взорвалась граната.