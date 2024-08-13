Фитнес-эксперт рассказал о плюсах и минусах джампинг-фитнеса

Джампинг-фитнес — занятия с тренером на мини-батутах под музыку — является эффективным с точки зрения сжигания калорий из-за высокой интенсивности прыжков. Об этом «Москве 24» рассказал фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский.

Помимо этого, при выполнении таких упражнений в работу включается большой мышечный массив, развивается координация. Они также дают не особо сильную нагрузку на суставы и позвоночник, добавил эксперт. Однако при этом прыжки дают высокую нагрузку на икроножные мышцы, что может спровоцировать их рост. Каневский также не рекомендует джампинг-фитнес людям с варикозной болезнью, потому что он может существенно ухудшить состояние.

«Постоянные прыжки, даже в незначительной амплитуде — это так называемая «ударная» нагрузка на суставы и позвоночник. А это значит, что людям с проблемами опорно-двигательного аппарата, а также при избытке веса тела к таким тренировкам нужно подходить максимально осторожно. В идеале, отдать предпочтение более безопасным направлениям (например, занятиям в воде)», — заключил он.

Фитнес-тренер Сергей Серегин до этого говорил, что упражнение «вакуум живота» поможет избавиться от лишнего жира в этой области. По его словам, оно особенно подойдет тем, у кого есть «пивной живот» и стоящие ребра. Эксперт уточнил, что данное упражнение не нанесет вреда здоровью.

Ранее фитнес-тренер рассказал, как вернуться к тренировкам после отпуска.