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Эксперты посоветовали россиянам отложить покупку ноутбука

Техноблогер Петухов: ноутбук лучше покупать не раньше середины осени

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Сергей Мамонтов/РИА Новости

Стоимость планшетов и ноутбуков заметно выросла в преддверии нового учебного года. Сейчас лучше отказаться от покупки такой техники, отложив ее как минимум до середины осени, отметил в беседе с 360.ru техноблогер Валентин Петухов, известный под псевдонимом Wylsacom.

«Думаю, что прямо перед 1 сентября гнаться за ноутбуком смысла нет. Уже где-то к середине осени начинаются скидки», — пояснил эксперт.

Он также напомнил, что в Китае 11 ноября отмечается так называемый День холостяков, на который приходятся крупные акции и скидки на технику. Ожидаются максимально низкие цены перед вторым значительным скачком, который будет перед Новым годом. Поэтому именно середина осени и начало зимы – это самые лучшие периоды для таких покупок, заключил Wylsacom.

Напомним, в России дистрибьюторы анонсировали повышение цен на ноутбуки к началу осени. Отмечалось, что скачок цен затронет бюджетные модели ноутбуков и компьютеров в ценовой категории 50-70 тыс. рублей.

Ранее российский блогер протестировал работу флагманского ноутбука Samsung.

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