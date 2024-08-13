В Приморье отчим держал пасынка на цепи в гараже

Прокуратура Приморского края завершила расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который избивал сына сожительницы и посадил мальчика на цепь. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, житель села Чугуевка в июле 2024 года силой затащил несовершеннолетнего сына сожительницы в гараж, намотал мальчику на шею цепь и приковал его к столбу. Чтобы ребенок не кричал, мучитель заклеил ему рот скотчем.

Несколько часов отчим избивал пасынка электрическим шнуром. В помещении гаража подросток находился до тех пор, пока соседка не услышала крики о помощи, женщина помогла мальчику освободиться.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, материалы расследования направлены в суд для рассмотрения. Россиянину может грозить длительный срок заключения.

До этого сообщалось, что в Солнечногорске мужчина полтора года издевался над детьми своей жены, пасынка он посадил в подвале на цепь. Мужчине показалось, что 12-летний мальчик и его 14-летняя сестра вступили в интимные отношения. Он начал устраивать подросткам допросы и подвергал детей избиениям. Мать детей покрывала мужа, не обращалась с ними к врачам после побоев, не отпускала избитых сына и дочь в школу. В апреле 2023 года брат и сестра попали в больницу с травмами и рассказали обо всем врачам, которые обратились в полицию.

Ранее россиянин приковал пожилую мать цепью к печи.