Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подполье сообщило о зафиксированной в Николаеве вспышке неизвестной болезни

РИА Новости: в Николаеве зафиксирована вспышка неизвестной болезни

close
100%
Depositphotos

В подконтрольном украинским властям Николаеве произошла вспышка неизвестной болезни. Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По имеющейся информации, жители Николаева больше двух недель жалуются, что почти каждую ночь просыпаются от поступающего с улицы неприятного химического запаха, от которого раздражаются носоглотка и глаза, опухает верхнее нёбо. Питье и полоскания при этом не помогают.

Лебедев отметил, официальные украинские власти назвали вспышку заболевания «новым ковидом».

До этого сообщалось, что первые случаи заболевания новым штаммом коронавируса FLiRT (субвариант штамма Omicron) зарегистрировали на Украине. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения страны, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Ранее в Раде признали, что мобилизованные проходят медкомиссию за пять минут.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами