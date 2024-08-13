В подконтрольном украинским властям Николаеве произошла вспышка неизвестной болезни. Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По имеющейся информации, жители Николаева больше двух недель жалуются, что почти каждую ночь просыпаются от поступающего с улицы неприятного химического запаха, от которого раздражаются носоглотка и глаза, опухает верхнее нёбо. Питье и полоскания при этом не помогают.

Лебедев отметил, официальные украинские власти назвали вспышку заболевания «новым ковидом».

До этого сообщалось, что первые случаи заболевания новым штаммом коронавируса FLiRT (субвариант штамма Omicron) зарегистрировали на Украине. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения страны, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Ранее в Раде признали, что мобилизованные проходят медкомиссию за пять минут.