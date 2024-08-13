В России хотят запретить детское шампанское

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить детское шампанское. Об этом сообщает РИА Новости.

Он рассказал, что уже не первый год выступает против такого названия для лимонада, так как это является прямой рекламой алкогольных напитков в детской среде.

«Зачем обязательно использовать слово «шампанское», которое имеет прямое отношение к определенному виду алкоголя. Реклама алкогольных напитков среди детей запрещена», — сказал Хамзаев, заявив, что за это нужно штрафовать.

Данная тема всегда активно обсуждается в преддверии новогодних праздников, нужно добиться того, чтобы детского шампанского не было уже в этот Новый год, подчеркнул депутат.

По его словам, предприниматели могут добровольно отказаться от детского шампанского, а депутаты, в свою очередь, попросят правительство провести мониторинг, взять на контроль запрос от граждан и предложить свой механизм запрета такой продукции.

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