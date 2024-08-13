Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал глава региона.

Он попросил сохранять спокойствие, подчеркнув, что силы противовоздушной обороны находятся наготове.

До этого опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Курской области, которая с 6 августа находится под постоянными атаки со стороны ВСУ, подразделения которых зашли в регион.

Вечером 12 августа сообщалось, что украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль в селе Черемошное Белгородского района, тяжелое ранение получил мирный житель.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.