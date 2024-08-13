Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сгоревший в Екатеринбурге дом принадлежал экоактивистке

Shot: загоревшийся дом в Екатеринбурге принадлежит экоактивистке

close
100%
«SHOT»' class="item-image" >
Телеграм-канал «SHOT»

В Екатеринбурге сгорел дом, принадлежащий местной экоактивистке. Как пишет Shot, женщина предполагает, что его могли поджечь недоброжелатели.

По предварительным данным, активистка Елена Кольцова не пострадала, но ее дом полностью выгорел. Внутри остались все документы и материалы, касающиеся защиты Московского лесопарка. На месте происшествия все еще работают сотрудники МЧС.

Этой ночью жители Екатеринбурга стали свидетелями мощного взрыва, который произошел около улицы Металлургов.

Зарево от пожара и дым были видны за несколько километров. По данным местных СМИ, взорвался газовый баллон. В результате загорелось садовое товарищество через дорогу от торгового центра.

Ранее на заводе в Уфе произошло факельное горение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами