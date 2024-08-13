Сгоревший в Екатеринбурге дом принадлежал экоактивистке

В Екатеринбурге сгорел дом, принадлежащий местной экоактивистке. Как пишет Shot, женщина предполагает, что его могли поджечь недоброжелатели.

По предварительным данным, активистка Елена Кольцова не пострадала, но ее дом полностью выгорел. Внутри остались все документы и материалы, касающиеся защиты Московского лесопарка. На месте происшествия все еще работают сотрудники МЧС.

Этой ночью жители Екатеринбурга стали свидетелями мощного взрыва, который произошел около улицы Металлургов.

Зарево от пожара и дым были видны за несколько километров. По данным местных СМИ, взорвался газовый баллон. В результате загорелось садовое товарищество через дорогу от торгового центра.

Ранее на заводе в Уфе произошло факельное горение.