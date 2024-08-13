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У Курильских островов произошло землетрясение

У побережья Курил зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6

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Depositphotos

В Тихом океане у побережья Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,6. Об этом со ссылкой на начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову сообщает РИА Новости.

По ее словам, землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано ночью 13 августа. Эпицентр находился в 92 километрах южнее села Малокурильское на острове Шикотан. Очаг землетрясения располагался на глубине 41 километр.

Землетрясение могло ощущаться на Шикотане силой до 3 баллов, на находящемся по соседству острове Кунашир — до 2 баллов. Толчки не в состоянии были вызвать цунами, поэтому тревога не объявлялась.

До этого Национальное метеорологическое управление Японии сообщило, что землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировали в Охотском море к востоку от острова Сахалин.

9 августа землетрясение магнитудой 5,3 произошло в японской префектуре Канагава рядом с Токио.

Ранее ученые выяснили причину разрушительного землетрясения в Марокко в 2023 году.

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