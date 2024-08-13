В Екатеринбурге произошел взрыв

Жители Екатеринбурга стали свидетелями мощного взрыва, который произошел около улицы Металлургов, пишет Telegram-канал SHOT, публикуя кадры с места событий.

Зарево от пожара и дым видны за несколько километров. Известно, что к месту ЧП отправились сотрудники МЧС. По данным E1, взорвался газовый баллон. В результате загорелось садовое товарищество через дорогу от торгового центра. Данных о пострадавших пока нет.

МЧС в беседе с телеканалом РЕН ТВ сообщило, что пожар охватил площадь в 250 квадратных метров. Преварительно, сгорел дом, принадлежащий местной экоактивистке Елене Кольцовой. Она считает, что его могли поджечь ее враги. Сама Кольцова не пострадала, но дом выгорел полностью. Внутри остались ее документы и материалы по защите Московского лесопарка. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС.

Ранее полицейский спас мужчину из полыхающей квартиры в Брянской области.