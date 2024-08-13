Эксперт рассказала, как удаленка меняет модель управления бизнесом

Российский бизнес научился эффективно работать с удаленными сотрудниками, и все больше кандидатов стремятся именно к такому формату трудоустройства — исследование Ventra показывает, что, например, в IT-сфере 75% опытных специалистов не готовы выйти в офис даже за более высокую зарплату. Открытым остается вопрос мотивации удаленных команд — она напрямую влияет на производительность труда и рост бизнеса. О самых актуальных трендах в развитии «удаленки» в России «Газете.Ru» рассказала операционный директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян.

Так, за последние пять лет маятник формата работы качнулся от полноценного офиса 5/2 до абсолютной удаленки из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, и, наконец, обрел баланс где-то посередине — 51% опрошенных сотрудников продолжают работать офлайн, 36% — в смешанном формате, а 14% — удаленно.

Сегодня гибридный формат работы, когда часть команд работает в офисе, а часть — онлайн, стал нормой. В большинстве компаний (65%) количество удаленных сотрудников варьируется от 10 до 50%. Есть индустрии, которые более расположены к удаленному формату, например, отрасли экономики знаний (ИТ, креативные индустрии). Но важно понимать, что соотношение команд может меняться в зависимости от отрасли и типа организации, видов работ, функций и даже конкретных рабочих задач, которые требуют физического присутствия на рабочем месте.

«Удаленка оказала и продолжает оказывать ряд эффектов на экономику и бизнес. Большинство сотрудников (72% ) отметили, что их компании стали технологичнее, у них появились дополнительные инструменты и сервисы для организации удаленной работы. Помимо новых ПО для администрирования удаленных команд, можно говорить и о возросшем уровне цифровой грамотности самих сотрудников.

Оценивая преимущества дистанционной работы, чаще всего сотрудники выделяли экономию времени на дорогу (82%), баланс между работой и личной жизнью (74%) и возможность работать из любой локации, где есть интернет (62%). Кроме того, респонденты отмечали свой возросший уровень самодисциплины (56%) и продуктивности (44%)», — отметила эксперт.

Однозначный эффект удаленки — это рост профессиональных компетенций и уменьшение разрыва между центром и периферией. Удаленка становится своего рода социальным лифтом. Это связано с тем, что компании расширили географию подбора и начали закрывать потребности в персонале за счет найма удаленных работников в регионах. Как следствие, это привело и к сокращению зарплатных разрывов между специалистами из разных уголков страны.

«Здесь важно не подменять понятия: общую проблему дефицита кадров в России удаленка, конечно же, не решает. Расширение воронки найма и возможность работать с аутсорс-специалистами в новых профессиональных областях не меняют объем доступной рабочей силы в стране. Поэтому компании все равно продолжают жестко конкурировать за кадры, особенно если речь идет о специалистах с определенным технологическим стеком или редкими профессиональными компетенциями», — подчеркнула Абгарян.

Управление персоналом на удаленке остается непростой менеджерской задачей, но ее облегчают технические средства и программное обеспечение: «зумы», таск-менеджеры и сервисы, отслеживающие занятость и эффективность удаленного персонала. При этом самодисциплина удаленных сотрудников выросла, и сегодня они неплохо организуют себя и не отвлекаются на домочадцев, — поначалу, с массовым внедрением удаленки, именно это вызывало больше всего проблем.

Но технологии не помогают найти ответ на один из важнейших вызовов для менеджеров и руководителей — управление мотивацией удаленных специалистов и поддержание командного духа. Как правило, нематериальная мотивация для удаленных сотрудников не отличается от мотивации офисных, инструменты едины: ДМС (63%), образовательные онлайн-курсы (58%) и поддержка работодателя в работе со стрессом и выгоранием (15%).

Тем не менее исследование показывает, что удаленным сотрудникам не хватает живого общения (82%) и обмена опытом, знаниями и идеями с коллегами (56%). Особенно остро это проявляется, когда человек приходит на удаленку в укомплектованный штат. В таком случае сформировать эмоциональную связь удаленщиков с коллегами гораздо труднее, чем у офисных сотрудников, а контакт между ними и работодателем носит операционный, рабочий характер. При этом сотрудники не готовы отказываться от удаленного или гибридного графика: для 53% сохранение такого формата является важным фактором при смене работы, а 42% готовы подумать над возвращением в офис в зависимости от компании и предлагаемых условий.

Распространение удаленного формата работы потребовало от компаний быстрого внедрения новых технологий для управления командами и производительностью труда, максимальной автоматизации рутинных и линейных процессов.

«Без прямых живых контактов сотрудники не всегда могут получать инсайты, обсуждать проекты и находить новые решения — как это бывает при минутных встречах у офисной кофемашины, когда коллеги обговаривают детали работы (возможность перенимать опыт и быструю обратную связь — ключевые ценностями для 72% опрошенных). В связи с этим офис приобретает новое значение: он перестает быть рабочим местом и становится пространством обмена идеями. Помимо этого, немало работников (62%) ценят офисные бонусы и привилегии, например, бесплатные обеды, зоны отдыха, бесплатную парковку, спортивный зал и другие бенефиты», — отметила она.

Парадоксальным образом офис превращается в элемент элитарной корпоративной культуры, хотя раньше ее признаком была именно удаленка. И этот тренд в будущем станет нормой.

«Сегодня невозможно точно спрогнозировать, как новые технологии, например, на базе ИИ, изменят механизмы работы распределенных команд. Но новые механизмы управления и коммуникации уже сейчас существенно расширили возможности в обучения сотрудников — ведь в рамках одной видеоконференции можно спокойно собирать коллективы по 200-300 человек из разных уголков страны. Так или иначе, технологии будут направлены не столько на автоматизацию процессов удаленной работы, сколько на создание возможностей для обмена опытом и создания новых смыслов и еще более совершенных технологий. Возможно, именно они помогут найти решение задачи мотивации гибридных команд», — резюмировала специалист.

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