Россияне рассказали, почему выбирают ручной труд в качестве хобби

Более половины россиян (61%) занимаются ручным трудом в качестве хобби. Некоторые даже зарабатывают на своих изделиях. Это показало исследование ВсеИнструменты.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Чаще всего россияне занимаются ручными хобби, потому что ценят уникальные крафтовые вещи (15%), по привычке из детства (12%) и в качестве отдыха (11%). Еще 14% не хватает материальной реализации на работе, им важно видеть результат труда. Еще 14% рассказали, что их профессия связана с умственным трудом, потому им не хватает материального результата. Этой категории опрошенных важно видеть физический итог труда.

Большинство респондентов рассказали, что тратят на свое увлечение до 50 тысяч рублей (52%). Еще 19% россиян их занятие обходятся в 50-100 тысяч рублей.

В топ хобби входят реставрация (11%), изготовление одежды и обуви (10%), вышивание (8%), резьба по дереву (7%), мыловарение (7%), изготовление свечей (7%) и кулинария (6%).

Почти половина россиян (48%), которые увлекаются ручным трудом, продают свои изделия. Среди них еще по 35% опрошенных отметили, что их DIY-интересы окупаются полностью или даже приносят прибыль. Отчасти из-за этого 48% опрошенных планируют бросить работу, чтобы посвятить все время хобби. Еще 11% участников опроса уже сделали так, большинство из них (65%) довольны своим решением.

Россияне считают, что больше всего денег они могут заработать на изготовлении свечей (19%), мыловарении (17%), дизайне одежды (10%), изделиях из дерева (8%). По 5% опрошенных уверены, что они смогут получить высокий доход на продаже авторской одежды, ремонте техники, стеклодувном деле, кулинарии и реставрации.

Большинство россиян (44%) рассчитывают на заработок до 30 тысяч рублей в месяц на своих изделиях. Еще 20% оценивают потенциальный доход в сумму свыше 150 тысяч рублей. Заработок на обычной работе при этом у большинства респондентов выше. Например, 35% опрошенных получают в месяц до 60 тысяч рублей, а 15% — от 150 тысяч рублей.

Чаще всего развивать свое дело уходят работники ретейла (20%), производства (20%), медиа и журналистики (20%) и ИТ (10%).

Самыми популярными видами ручного труда среди этих сотрудников стали: столярные работы (57%), изготовление мебели (29%); стеклодувное дело (22%), живопись (22%); изготовление игрушек (25%) и свечей (25%).

Ранее выяснилось, что больше половины россиян сталкивались с коллегами, у которых больше двух работ.