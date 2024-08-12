Петербургские врачи не спасли мальчика, получившего травмы во время прогулки на самокате

В Петербурге врачи не смогли спасти мальчика, который получил тяжелые травмы при прогулке на самокате. Об этом сообщает 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, петербургские врачи месяц боролись за жизнь 11-летнего мальчика из района Кудрово и не смогли его спасти. У ребенка была диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма с обширной гематомой головного мозга.

Сообщается, что эти травмы несовершеннолетний получил 15 июля на Набережной улице в поселке Дубровка, когда катался там на самокате. При этом точные обстоятельства травмирования мальчика не уточняются. Сейчас установлением деталей и обстоятельств произошедшего занимается Следственный комитет региона.

До этого в Ярославской области девятилетний мальчик попал под тепловоз и выжил. Его доставили в медицинское учреждение с травмой головы.

Ранее велосипедист сбил мальчика возле Эрмитажа в Петербурге.